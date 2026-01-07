العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن تفكيك حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يسعى في المرحلة الحالية إلى تفكيك الحلف؛ بقدر ما يعمل على إعادة تشكيله ليكون أكثر تبعية للقرار الأمريكي، مع احتفاظه بدور صاحب القرار داخل الحلف.

وأوضح ميسرة بكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب ينظر إلى حلف الناتو باعتباره أداة مهمة لدعم المصالح الأمريكية على المستويين الاقتصادي والعسكري، وليس مجرد تحالف دفاعي تقليدي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك نحو 50 قاعدة عسكرية ويخدم ما يقرب من 80 ألف جندي أمريكي في أوروبا ومناطق انتشار حلف الناتو.

وأشار ميسرة بكور، إلى أن أوروبا في الوقت الراهن تحتاج إلى حلف الناتو بدرجة أكبر من حاجة الولايات المتحدة إليه، في ظل التحديات الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أن الدول الأوروبية تحتاج إلى ما لا يقل عن 15 عامًا لإعادة بناء قدراتها العسكرية بشكل مستقل، وهو ما يجعل استمرار الحلف ضرورة استراتيجية خلال هذه المرحلة.

وشدد ميسرة بكور، على أن أي حديث عن تفكيك الناتو في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على التوازنات الأمنية الدولية، ويضعف من قدرة أوروبا على حماية أمنها واستقرارها في المدى القريب.