كاتب يحذر من استراتيجية ترامب للأمن القومي: أكبر فخ استراتيجي يواجه العالم

حذر أميل أمين الكاتب والمحلل السياسي من تداعيات استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: هي «أكبر فخ استراتيجي يواجه العالم» في المرحلة الراهنة.



وقال أمين، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مفهوم النصف الغربي من الكرة الأرضية يشمل قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.



وأوضح أن الولايات المتحدة نظرت خلال العقدين الأخيرين إلى أمريكا الجنوبية باعتبارها ساحة نفوذ عسكري وأيديولوجي لكل من الصين وروسيا.



وأضاف أن الشرق الأوسط لا يزال محورًا أساسيًا في التفكير الاستراتيجي الأمريكي، وفقًا لرؤى عدد من المفكرين الاستراتيجيين، من بينهم فيرنر لويس.



