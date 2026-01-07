التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المجتمع خلال السنوات الأخيرة شهد تصاعدًا واضحًا في حدة الاختلافات الثقافية والاجتماعية، نتيجة تباين أنماط التعليم، وعدم تكافؤ مستويات التنمية، فضلًا عن التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي.

تشكيل عقول وأنماط تفكير

وأوضح صادق، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، أن تعدد أنظمة التعليم بين حكومي وخاص ودولي أسهم في تشكيل عقول وأنماط تفكير مختلفة، حيث يحمل خريجو كل نظام رؤية مغايرة للعالم وللقضايا المجتمعية، ما عمّق فجوة التفاهم بينهم.

عدم توازن التنمية

وأضاف أن عدم توازن التنمية بين المناطق المختلفة أدى إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وعزز شعور بعض الفئات بعدم العدالة، خاصة مع المقارنات المستمرة لأنماط المعيشة التي باتت حاضرة بقوة في حياة الناس.

توترات متزايدة داخل المجتمع

وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا رئيسيًا في كشف هذه التباينات، إذ أتاحت للجميع الاطلاع المباشر على ثقافات وأنماط حياة مختلفة، ما تسبب في حالة من «الصدمة الثقافية» وغيّر نظرة كل فئة إلى الأخرى، وأفرز توترات متزايدة داخل المجتمع.

الفوارق الطبقية

وأكد صادق أن الفوارق الطبقية ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، إلا أنها في المرحلة الحالية أصبحت أكثر حدة، ولم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تحولت إلى مشاعر عدوانية وغيرة اجتماعية بين الطبقات المختلفة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشباب اليوم يمتلكون ثقافة وأدوات تواصل تختلف عن الأجيال السابقة، ما ساهم في تصاعد الصراع بين الأجيال، مشددًا على أهمية فهم هذه التحولات الاجتماعية بعمق، بدلًا من تجاهلها أو الاكتفاء بمواجهتها.