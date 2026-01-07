قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المجتمع خلال السنوات الأخيرة شهد تصاعدًا واضحًا في حدة الاختلافات الثقافية والاجتماعية، نتيجة تباين أنماط التعليم، وعدم تكافؤ مستويات التنمية، فضلًا عن التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي.

 تشكيل عقول وأنماط تفكير 

وأوضح صادق، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، أن تعدد أنظمة التعليم بين حكومي وخاص ودولي أسهم في تشكيل عقول وأنماط تفكير مختلفة، حيث يحمل خريجو كل نظام رؤية مغايرة للعالم وللقضايا المجتمعية، ما عمّق فجوة التفاهم بينهم.

عدم توازن التنمية 

وأضاف أن عدم توازن التنمية بين المناطق المختلفة أدى إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وعزز شعور بعض الفئات بعدم العدالة، خاصة مع المقارنات المستمرة لأنماط المعيشة التي باتت حاضرة بقوة في حياة الناس.

توترات متزايدة داخل المجتمع

وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا رئيسيًا في كشف هذه التباينات، إذ أتاحت للجميع الاطلاع المباشر على ثقافات وأنماط حياة مختلفة، ما تسبب في حالة من «الصدمة الثقافية» وغيّر نظرة كل فئة إلى الأخرى، وأفرز توترات متزايدة داخل المجتمع.

 الفوارق الطبقية

وأكد صادق أن الفوارق الطبقية ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، إلا أنها في المرحلة الحالية أصبحت أكثر حدة، ولم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تحولت إلى مشاعر عدوانية وغيرة اجتماعية بين الطبقات المختلفة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشباب اليوم يمتلكون ثقافة وأدوات تواصل تختلف عن الأجيال السابقة، ما ساهم في تصاعد الصراع بين الأجيال، مشددًا على أهمية فهم هذه التحولات الاجتماعية بعمق، بدلًا من تجاهلها أو الاكتفاء بمواجهتها.

وسائل التواصل الاجتماعي التنمية الاختلافات الثقافية توازن التنمية العدالة الفوارق الطبقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

متحف الأقصر

محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

وزير الشباب

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد