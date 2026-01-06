رجالة كبار.. صور جمعت بين لقاء الخميس وأبنائها تشعل السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور حديثة جمعتها بأبنائها، ظهروا خلالها في لقطات عائلية دافئة لفتت أنظار المتابعين.

وعلق كثيرون على كِبر سن أبنائها وملامحهم التي بدت أقرب لـ«رجالة كبار»، في إشادة واضحة بطريقة تربيتها وحرصها على الظهور كأسرة متماسكة.

الصور حصدت تفاعلاً واسعاً، بين من عبّر عن إعجابه بأناقة لقاء الخميس وبساطة إطلالتها، ومن ركز على العلاقة القوية التي تجمعها بأبنائها وحرصها على إبقائهم بعيداً عن ضوضاء الأضواء رغم شهرتها.



يذكر أن لقاء الخميسي تحرص بين الحين والآخر على مشاركة جمهورها لحظات إنسانية من حياتها الخاصة، ما يعزز صورتها كأم وفنانة في آنٍ واحد، ويجعل ظهورها العائلي محط اهتمام دائم.