مراتب وفرش على الأرض | مشاهد غير آدمية من داخل مركز علاج الإدمان المحترق في بنها

مراتب وفرش على الأرض وشبابيك حديد .. كلها مشاهد غير آدمية وصعبة يرصدها موقع صدى البلد الاخبارى من داخل مركز علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



فى سياق متصل توجه المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، وآية لاشين وكيل النيابة، لإجراء معاينة لموقع المنشأة الطبية محل الواقعة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.



وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر أمس الاثنين الموافق الخامس من يناير الجاري، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات، انتقلت النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات.

المعاينة للحادث

وكشفت المعاينة أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء وشقة مكونة من ثلاث غرف لإقامة النزلاء وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي يصل إلى الدور الأول العلوي الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء.

وتبين أن الحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الداخلي، ما أسفر عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

كما ناقشت النيابة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمركز، والإجراءات المتخذة حياله من أعمال التفتيش الدورية، إلى جانب الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وعقب انتهاء أعمال المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات ما زالت جارية، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.