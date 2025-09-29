17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ44 وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.

وقد انتشرت صور الحفل ط على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحوّل إلى حديث الجمهور بعد انتشار لقطات مميزة جمعت بين رضوى وضيوفها.

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

اختارت رضوى الشربيني إطلالة لافتة بفستان أنيق من قماش بامبي قط طويل، أبرز رشاقتها وأضاف لمسة راقية إلى إطلالتها، أما تورتة عيد الميلاد، فجاءت على شكل قصر ضخم مكوّن من ثلاث أدوار متصلة بسلالم صغيرة، ما جعلها محور إعجاب الحاضرين.

الحضور

من أبرز مفاجآت الحفل حضور النجمة ياسمين عبد العزيز التي خطفت الأنظار بإطلالتها البسيطة وحضورها العفوي، حيث التقطت العديد من الصور برفقة رضوى وأصدقائهما.

كما شارك في الاحتفال مجموعة من الأصدقاء المقربين لرضوى من داخل الوسط الإعلامي وخارجه.

17 صورة تشعل السوشيال ميديا

انتشرت على منصات التواصل أكثر من 17 صورة من الحفل، أظهرت لحظات مميزة بدءًا من إطفاء الشموع، مرورًا بالضحكات مع الضيوف، وصولًا إلى أجواء الرقص والغناء التي سيطرت على المكان. وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، حيث انهالت التهاني لرضوى ودعوات بالسعادة والنجاح في عامها الجديد.

العمر مجرد رقم

ورغم احتفالها بالعام الـ44 من عمرها، أكدت رضوى الشربيني في تعليقها على صور الحفل أن "العمر مجرد رقم"، مشيرة إلى أنها تعيش مرحلة مليئة بالحب والامتنان لكل من يقف بجانبها.

