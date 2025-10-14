جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في معركة التحدي ضد الأمية 11821 دارسا

في إنجاز وطني جديد في مجال محو الامية اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه نجحت الجامعة في محو أمية 11,821 مواطنًا خلال دورة يوليو ٢٠٢٥، لتحصد بذلك المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، وذلك وفقًا لتصنيف الهيئة العامة لمحو الأمية و لتعليم الكبار.

جامعة سوهاج

وفي تعليقه على هذا النجاح، قال النعماني "نفخر بما حققناه في هذه الدورة، وهو دليل واضح على التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وهذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتكامل الجهود بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعاون المثمر مع الهيئةالعامة لمحو الأمية.

الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية اجتماعية ووطنية تجاه مجتمعهم، موجها خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا النجاح وخاصة طلاب الجامعة وهم حجز الاساس والعمود الفقري في هذا الانجاز.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي ان الجامعة مستمره في حصد المراكز الاولي في مجال محو الامية، هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الإيمان العميق برسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري والارتقاء به معرفيًا وتعليميًا.