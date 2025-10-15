قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: شهادة الرئيس الأمريكي بمعدلات الأمان في مصر "دعاية كبيرة جدا"
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته الـ46

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي
بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

نظرًا لتسارع الأحداث الإقليمية والدولية، وتزامن المؤتمر الصحفي للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي عُقد في 12 أكتوبر، مع قمة شرم الشيخ للسلام التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، رأت إدارة المهرجان أن البوستر السابق لم يعد ملائمًا لروح المرحلة.

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي 

وانطلاقًا من دور المهرجان الثقافي والإنساني كمنصة تعبّر عن السينما كضمير للعالم، قررت الإدارة إصدار بوستر رسمي جديد يعكس قيم السلام والنور والأمل في مواجهة الحرب والدمار.

تحليل البوستر

في عمق الصورة، منفذٌ ضوئيٌّ ساطع يفتح الطريق أمام حمامة بيضاء تحلّق نحو الأفق، في دلالة مباشرة على السلام والأمل والتحرر، ودور السينما كطريق للحرية والارتقاء الإنساني.

تغمر المشهدَ درجات الذهب والبرونز، في تدرجات ضوئية تتسلل من عمق الصورة نحو الأفق، وكأنها شروق جديد ينبثق من بين الظلال. بينما تنمو أغصان الزيتون على أطراف الكادر لتستعيد دورة الحياة، ويُطوّق المشهد شريطان سينمائيان يحوّلان القصة إلى ذاكرة قابلة للمشاركة على الشاشة، تحية للفن الذي ينهض من بين الركام، وصوتًا للإنسان الذي لا يموت في ذاكرة السينما، فتتآلف العناصر في معنى واحد يوجّه العين من الأنقاض إلى الفضاء المفتوح ومن الألم إلى الرجاء.

القاهرة مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

تسلا

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

الانيميا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

سكودا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد