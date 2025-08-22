شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

افتتحت شركة BYD الصينية مركزًا ضخمًا لتجارب القيادة في مدينة تشنجتشو، يضم مضامير متنوعة لمحاكاة جميع أنواع التضاريس.

ويعد هذا المركز بمثابة "مدينة ملاهي" حقيقية لعشاق السيارات، حيث يتيح تجربة العديد من طرازات الشركة، بما في ذلك السيارة الكهربائية الخارقة YangWang U9.

مضمار سباق BYD بمعايير عالمية

يضم المركز مضمار سباق بطول 1.7 كيلومتر يحتوي على تسعة منعطفات ومسار مستقيم بطول 550 مترًا، ما يسمح لطرازات BYD الرائدة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة.

كما تم إنشاء مضمار ديناميكي بمساحة 15,300 متر مربع لاختبارات التعرج وركن السيارات الآلي.

تجارب تحاكي أصعب الظروف

حرصت BYD على إضافة منطقة منخفضة الاحتكاك مكونة من 30,000 قطعة بازلتية مغطاة بالماء لمحاكاة الثلوج والجليد، إلى جانب مسبح ضخم بطول 70 مترًا يُظهر قدرة YangWang U8 على الطفو والتحرك فوق الماء بفضل نظام الدفع الكهربائي المتطور.

رقم قياسي عالمي في تسلق الرمال

يتضمن المركز كثيبًا رمليًا ضخمًا معتمدًا من موسوعة غينيس كأكبر وأعلى منشأة لتسلق الكثبان الرملية، بُني من 6200 طن من الرمال لمحاكاة صحراء ألكسا.

كما يضم منطقة قيادة للطرق الوعرة، إضافةً إلى مساحات تخييم واسترخاء للزوار.

ووفرت BYD أربع فئات من التذاكر: