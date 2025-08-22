قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
عزة عاطف

افتتحت شركة BYD الصينية مركزًا ضخمًا لتجارب القيادة في مدينة تشنجتشو، يضم مضامير متنوعة لمحاكاة جميع أنواع التضاريس. 

ويعد هذا المركز بمثابة "مدينة ملاهي" حقيقية لعشاق السيارات، حيث يتيح تجربة العديد من طرازات الشركة، بما في ذلك السيارة الكهربائية الخارقة YangWang U9.

مضمار سباق BYD بمعايير عالمية

يضم المركز مضمار سباق بطول 1.7 كيلومتر يحتوي على تسعة منعطفات ومسار مستقيم بطول 550 مترًا، ما يسمح لطرازات BYD الرائدة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة. 

كما تم إنشاء مضمار ديناميكي بمساحة 15,300 متر مربع لاختبارات التعرج وركن السيارات الآلي.

تجارب تحاكي أصعب الظروف

حرصت BYD على إضافة منطقة منخفضة الاحتكاك مكونة من 30,000 قطعة بازلتية مغطاة بالماء لمحاكاة الثلوج والجليد، إلى جانب مسبح ضخم بطول 70 مترًا يُظهر قدرة YangWang U8 على الطفو والتحرك فوق الماء بفضل نظام الدفع الكهربائي المتطور.

رقم قياسي عالمي في تسلق الرمال

يتضمن المركز كثيبًا رمليًا ضخمًا معتمدًا من موسوعة غينيس كأكبر وأعلى منشأة لتسلق الكثبان الرملية، بُني من 6200 طن من الرمال لمحاكاة صحراء ألكسا. 

كما يضم منطقة قيادة للطرق الوعرة، إضافةً إلى مساحات تخييم واسترخاء للزوار.

ووفرت BYD أربع فئات من التذاكر:

  • 899 يوانًا (83 دولارًا): رحلة راكب في YangWang U9 وتجربة قيادة سيارات من سلسلتي Dynasty وOcean.
  • 999 يوانًا (139 دولارًا): تجارب إضافية مع طرازات Denza وFang Cheng Bao، بما في ذلك Z9 GT على الحلبة.
  • 1999 يوانًا (280 دولارًا): تجارب قيادة موسعة تشمل U8 وU9 بجانب مختلف السلاسل.
  • 6666 يوانًا (927 دولارًا): تذكرة كبار الشخصيات، تتضمن جميع الطرازات والدخول الكامل، مع إقامة ليلة في فندق خمس نجوم قريب.
