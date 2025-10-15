بعد تكريمه بالقاهرة السينمائي.. 10 معلومات عن مسيرة خالد النبوي الفنية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تكريم الممثل خالد النبوي بجائزة فاتن حمامة للتميز في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، احتفاءً بمسيرته الحافلة التي تمتد على مدى أكثر من 35 سنة، والتي جسّد خلالها أدوارًا لا تنسى.



وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- ولد خالد النبوي في مدينة المنصورة في عام 1966

2- اتخذ القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته في إحدى المسرحيات في المعهد العالي للتعاون الزراعي، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1989.

3- عام 1990 بدأ العمل بشكل أحترافي ، حيث قدم في مسلسل (شارع المواردي) وفي العام ذاته ، قدم في السينما من خلال فيلم (ليلة عسل).

4- شارك خالد النبوي بعد ذلك في فيلم "المواطن مصري" والذي تعاون فيه مع صلاح أبو سيف.

5- عام 1994 كان التعاون الاول بين خالد النبوي مع يوسف شاهين، من خلال فيلم المهاجر.

6- توالت بعد ذلك اعماله الفنية والتي وصلت الي مايزيد عن 70 عمل فني.

7- شارك خالد النبوي في السينما الهوليوودية من خلال أفلام مثل «Kingdom of Heaven» لريدلي سكوت، و«Fair Game»"" إلى جانب ناعومي واتس وشون بن، و«The Citizen » الذي كان بطولة مطلقة له وشارك من خلاله في مهرجانات دولية عدة.

8- قدم مسرحية "كامب ديفيد" التي لعب فيها شخصية الرئيس الراحل أنور السادات على خشبة مسرح "أرينا ستيدج" في واشنطن.

9- اشترك بفيلم المهاجر ١٩٩٤ في قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد في عام ١٩٩٦.

10- شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2006.