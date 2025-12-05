روائع أبو نورة والمداح ورابح صقر .. بندر يطرح نغم الشتاء

أطلق المطرب السعودي الشاب "بندر" ألبوم "نغم الشتاء"، حيث طرح الدفعة الأولى منه عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب، مقدماً من خلاله رؤية موسيقية جديدة لأغنيات كبار نجوم الطرب الخليجي.

يعيد المطرب أداء مجموعة من روائع عمالقة الفن مثل الفنان محمد عبده ورابح صقر وطلال مداح وعبدالله الرويشد ، بتوزيعات حديثة وصور مرئية مصوّرة.

المطرب السعودي بندر

ألبوم نغم الشتاء

وتضم الدفعة الأولى من مشروع "نغم الشتاء" خمس أغنيات هي:

"علي البال" للفنان الكبير محمد عبده (كلمات الأمير خالد الفيصل – ألحان محمد عبده).

"الله يعلم" للفنان طلال مداح (كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن – ألحان سراج عمرو).

"القمر جنبي" وهي أغنية فلكلورية معروفة.

"الفجر البعيد" للفنان محمد عبده.

"أبد يعني" للفنان رابح صقر (كلمات تركي آل الشيخ – ألحان عبادي الجوهر).