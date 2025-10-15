ملتقى شباب المخرجين.. قصور الثقافة تعرض "ها أم مللت" الليلة على مسرح السامر

تتواصل على مسرح السامر بالعجوزة فعاليات ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي.

ويشهد اليوم الأربعاء تقديم العرض المسرحي "ها أم مللت"، في التاسعة مساءً، لفرقة قصر ثقافة دمنهور.

العرض دراماتورج عماد عامر، وأحمد ضيف، وإخراج عبد الرحمن الزغبي، وتدور أحداثه حول فرقة تقدم عرضها المسرحي بأكثر من وجهة نظر، لتكتشف في النهاية أن التغيير الحقيقي لا يكمن في العمل نفسه، بل لدى المؤلف ذاته.

وتضم لجنة التحكيم كل من الفنان القدير عزت زين، الكاتب سامح عثمان، مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، والمخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان.

ويتضمن الملتقى 12 عرضا مسرحيا نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟"، وشملت تقديم نصوص مسرحية مأخوذة عن نص "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية جديدة، من قبل 12 مخرجا شابا تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، والتي حملت اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويأتي في إطار سعي الهيئة إلى إعداد جيل جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية مبتكرة.