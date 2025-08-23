شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

كشفت جنرال موتورز عن إيقاف بيع واستدعاء يشمل سيارات شيفروليه كورفيت Z06 موديلات 2023-2026 وكورفيت ZR1 موديلات 2025-2026، وذلك بعد اكتشاف خلل قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

وبموجب القرار، توقفت جميع عمليات التسليم لهذه الطرازات مؤقتًا حتى معالجة المشكلة.

تفاصيل الخلل في سيارات شيفروليه ومصدر الخطورة

تحدث المشكلة عند انسكاب كمية زائدة من البنزين في جيب الفلتر أثناء التزود بالوقود.

في هذه الحالة، يمكن أن تدفع المروحة اليسرى للسيارة أبخرة أو قطرات الوقود نحو المحرك، ما يرفع احتمالية الاشتعال.

وجاء في إشعار الاستدعاء رقم N252514930 لسيارات شيفروليه كورفيت: "في حال ملامسة الوقود لمصدر اشتعال، يزداد خطر نشوب حريق."

ردود فعل العملاء والوكلاء

أكد مستخدمو منتدى كورفيت أن الوكلاء بدأوا بالاتصال بالعملاء لإبلاغهم بعدم إمكانية تسليم سياراتهم الجديدة حتى يتم إصلاح الخلل.

وتخطط شيفروليه لتركيب غطاء أو درع جديد لتصريف أي وقود مسكوب، لكن قطع الغيار المطلوبة غير متوفرة حاليًا.

تعليمات السلامة أثناء التزود بالوقود

حثت جنرال موتورز مالكي السيارات على اتباع إجراءات وقائية صارمة لحين إصلاح المشكلة، أبرزها:

التأكد من إدخال فوهة الوقود بالكامل.

إيقاف تشغيل المحرك أثناء التزود بالوقود.

التوقف عن التزويد فور سماع صوت "طقطقة" المضخة، وعدم محاولة "ملء" الخزان.



توضيح رسمي من جنرال موتورز الأمريكية

صرحت الشركة لموقع ذا درايف: "هذه حادثة نادرة، ويبدو أن عطلًا في مضخات محطات الوقود عامل مساهم. سلامة عملائنا هي الأولوية القصوى لفريق جنرال موتورز، ونعمل على معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت."

الطرازات غير المتأثرة

أكدت الشركة أن هذا الاستدعاء لا يشمل طرازات كورفيت Stingray أو E-Ray، رغم أن بعض نسخ Stingray Z51 تحتوي أيضًا على مراوح بالقرب من فتحة التعبئة، لكن تركيبها يختلف عن Z06 وZR1، ما يجعلها آمنة.