بـ 230 ألف جنيه.. سيارة كورية موديل 2003 "مانيوال"

استطاعت السيارات الكورية الجنوبية أن تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، ابرزها السيارة الشهيرة دايو لانوس، والتي اشتهرت بالاعتمادية وسهولة الصيانة، بالإضافة إلى سعرها قطع الغيار الاقتصادي والمتوافر، إلى جانب سعر السيارة التي تنتمي للفئة الاقتصادية.

وظهرت السيارة دايو لانوس موديل 2003 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، مع تحديثات خارجية عدا السقف، بسعر يبلغ 230 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، ومراجعة متوسط الأسعار.

دايو لانوس

أداء ومواصفات السيارة دايو لانوس

زودت السيارة دايو لانوس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن متر، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

دايو لانوس

تحتوي السيارة دايو لانوس على مكيف هواء يدوي، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية، ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة، راديو كاسيت، نظام ترفيهي صوتي، مصابيح ضباب، شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود تنقسم إلى 3 أجزاء.

دايو لانوس

وتأتي السيارة السيارة دايو لانوس بأبعاد خارجية بلغت 4237 مم للطول الكلي، و1678 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1432 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2520 مم، مع مفهوم خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية.