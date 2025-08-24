قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 230 ألف جنيه.. سيارة كورية موديل 2003 "مانيوال"

دايو لانوس
دايو لانوس
صبري طلبه

استطاعت السيارات الكورية الجنوبية أن تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، ابرزها السيارة الشهيرة دايو لانوس، والتي اشتهرت بالاعتمادية وسهولة الصيانة، بالإضافة إلى سعرها قطع الغيار الاقتصادي والمتوافر، إلى جانب سعر السيارة التي تنتمي للفئة الاقتصادية.

وظهرت السيارة دايو لانوس موديل 2003 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، مع تحديثات خارجية عدا السقف، بسعر يبلغ 230 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، ومراجعة متوسط الأسعار.

دايو لانوس 

أداء ومواصفات السيارة دايو لانوس 

 

زودت السيارة دايو لانوس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن متر، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

دايو لانوس 

تحتوي السيارة دايو لانوس على مكيف هواء يدوي، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية، ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة، راديو كاسيت، نظام ترفيهي صوتي، مصابيح ضباب، شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود تنقسم إلى 3 أجزاء.

دايو لانوس 

وتأتي السيارة السيارة دايو لانوس بأبعاد خارجية بلغت 4237 مم للطول الكلي، و1678 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1432 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2520 مم، مع مفهوم خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية.

دايو لانوس دايو لانوس دايو لانوس موديل 2003 سعر دايو لانوس موديل 2003 أسعار دايو لانوس موديل 2003

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

سارة خليفة

التحقيق مع سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

واقعة صفع شاب في المنوفية

بيهزروا مع بعض.. أصحاب واقعة الصفع في المنوفية من ذوي الهمم.. القصة كاملة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد