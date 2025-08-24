قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام بدراوي: من لا يحترم دستور بلده فلا يحترم أي شخص
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة تقدمها شيري الصينية في السوق السعودي.. اعرف السعر والمواصفات

شيري أريزو 5 موديل 2025
شيري أريزو 5 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم علامة شيري الصينية، باقة كبيرة من إصدارتها داخل السوق السعودي، تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى خطط الأسعار، ومنها النسخة أريزو 5، والتي تعد من أرخص السيارات الصينية المقدمة في السعودية.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2025

تعتمد شيري أريزو 5 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 115 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

شيري أريزو 5 موديل 2025 

تعمل شيري أريزو 5 موديل 2025 عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود بحوالي 18.2 كم لكل لتر.

شيري أريزو 5 موديل 2025 

تضم السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 وسائد هوائية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، راديو، نظام ترفيهي صوتي، زر تشغيل وإيقاف المحرك بصمة، مكيف هواء، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، إنذار، ريموت، فرامل ABS و EBD.

شيري أريزو 5 موديل 2025 

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 على جنوط رياضية 17 بوصة، مع مصابيح بإضاءة LED، وأبعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1825 مم للعرض، وبارتفاع 1482 مم، إضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2670 مم.

شيري أريزو 5 موديل 2025 

سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 في السعودية 

تقدم شيري أريزو 5 موديل 2025 بسعر يبدأ من 44,275 ريال سعودي للفئة Comfort.

شيري أريزو 5 أريزو 5 موديل 2025 شيري أريزو 5 شيري أريزو 5 موديل 2025 سعر شيري أريزو 5 موديل 2025 سعر شيري أريزو 5 موديل 2025 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

عمر مرموش

عمر مرموش يحافظ على مركزه بين أفضل مهاجمي العالم متفوقًا على رونالدو في تصنيف 2025

صورة من اللقاء

الإسماعيلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري

مصطفى محمد

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بهدف من ستراسبورج بالدوري الفرنسي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد