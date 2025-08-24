أرخص سيارة تقدمها شيري الصينية في السوق السعودي.. اعرف السعر والمواصفات

تقدم علامة شيري الصينية، باقة كبيرة من إصدارتها داخل السوق السعودي، تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى خطط الأسعار، ومنها النسخة أريزو 5، والتي تعد من أرخص السيارات الصينية المقدمة في السعودية.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2025

تعتمد شيري أريزو 5 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 115 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

تعمل شيري أريزو 5 موديل 2025 عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود بحوالي 18.2 كم لكل لتر.

تضم السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 وسائد هوائية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، راديو، نظام ترفيهي صوتي، زر تشغيل وإيقاف المحرك بصمة، مكيف هواء، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، إنذار، ريموت، فرامل ABS و EBD.

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 على جنوط رياضية 17 بوصة، مع مصابيح بإضاءة LED، وأبعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1825 مم للعرض، وبارتفاع 1482 مم، إضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2670 مم.

سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 في السعودية

تقدم شيري أريزو 5 موديل 2025 بسعر يبدأ من 44,275 ريال سعودي للفئة Comfort.