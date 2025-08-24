قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن مازدا 3 موديل 2026.. وهذه أسعارها عالميًا | صور

مازدا 3 موديل 2026
مازدا 3 موديل 2026
صبري طلبه

كشفت MAZDA اليابانية مؤخرًا عن سياراتها الشهيرة مازدا 3 موديل 2026، والتي قدمت في الأسواق العالمية بإطلالة السيدان وكذلك الهاتشباك وفقا للفئة، وتعد هذه الأيقونة واحدة من أبرز إصدارات العلامة اليابانية، والتي تأتي بعدد متنوعة من التجهيزات، مع أسعار تبدأ من 24,550 دولارا أمريكيا.

مواصفات مازدا 3 موديل 2026

تعتمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 على محرك سعة 2500 سي سي طراز Skyactiv-G، 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات Skyactiv-Drive، مع إمكانية اختيار ناقل يدوي، إضافة إلى خيارات الدفع سواء الأمامي أو الكلي للعجلات.

مازدا 3 موديل 2026

تجهيزات مازدا 3 موديل 2026

تضم مازدا 3 موديل 2026 عددا كبيرا من التجهيزات منها، مثبت سرعة رداري، نظام رصد النقاط العمياء، تقنية تحديد المسار، كاميرا خلفية، حساسات حركة للمساعدة على الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، أقفال مركزي، ريموت تحكم، بصمة، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية.

مازدا 3 موديل 2026

وتتوسط قمرة القيادة لسيارة مازدا 3 موديل 2026، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حيث يبلغ قياسها حوالي 8.8 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء أوتوماتيك، بلوتوث، إضاءة خارجية LED، وجنوط ذات مظهر رياضي.

أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2026 عالميًا 

تقدم الفئة الأولى من مازدا 3 موديل 2026 3 2.5 S سيدان بسعر  24,550 دولارا أمريكيا، بينما يبلغ سعر فئة مازدا 3 2.5 S هاتشباك نحو 25,550 دولارا أمريكيا.

مازدا 3 موديل 2026

وتتراوح أسعار فئة مازدا 3 2.5 Turbo Premium Plus سيدان، وفئة مازدا 3 2.5 Turbo Premium Plus هاتشباك، بين 36,740 دولارا أمريكيا و37,890 دولارا أمريكيا.

مازدا 3 مازدا 3 موديل 2026 مواصفات مازدا 3 موديل 2026 سعر مازدا 3 موديل 2026 أسعار مازدا 3 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| متى ترث المطلقة .. حكم من لا ينفق على أهل بيته بقصد الادخار.. الإفتاء: التصدق بملابس المتوفى تزيد حسناته

أطفال ديرمواس

كيد النسا مر علقم.. التحقيقات تكشف: الغيرة والانتقام دافع زوجة الأب الثانية لإنهاء حياة 6 أطفال ووالدهم بدلجا بالمنيا

المتحف المصري الكبير

هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد