الكشف عن مازدا 3 موديل 2026.. وهذه أسعارها عالميًا | صور

كشفت MAZDA اليابانية مؤخرًا عن سياراتها الشهيرة مازدا 3 موديل 2026، والتي قدمت في الأسواق العالمية بإطلالة السيدان وكذلك الهاتشباك وفقا للفئة، وتعد هذه الأيقونة واحدة من أبرز إصدارات العلامة اليابانية، والتي تأتي بعدد متنوعة من التجهيزات، مع أسعار تبدأ من 24,550 دولارا أمريكيا.

مواصفات مازدا 3 موديل 2026

تعتمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 على محرك سعة 2500 سي سي طراز Skyactiv-G، 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات Skyactiv-Drive، مع إمكانية اختيار ناقل يدوي، إضافة إلى خيارات الدفع سواء الأمامي أو الكلي للعجلات.

مازدا 3 موديل 2026

تجهيزات مازدا 3 موديل 2026

تضم مازدا 3 موديل 2026 عددا كبيرا من التجهيزات منها، مثبت سرعة رداري، نظام رصد النقاط العمياء، تقنية تحديد المسار، كاميرا خلفية، حساسات حركة للمساعدة على الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، أقفال مركزي، ريموت تحكم، بصمة، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية.

مازدا 3 موديل 2026

وتتوسط قمرة القيادة لسيارة مازدا 3 موديل 2026، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حيث يبلغ قياسها حوالي 8.8 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء أوتوماتيك، بلوتوث، إضاءة خارجية LED، وجنوط ذات مظهر رياضي.

أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2026 عالميًا

تقدم الفئة الأولى من مازدا 3 موديل 2026 3 2.5 S سيدان بسعر 24,550 دولارا أمريكيا، بينما يبلغ سعر فئة مازدا 3 2.5 S هاتشباك نحو 25,550 دولارا أمريكيا.

مازدا 3 موديل 2026

وتتراوح أسعار فئة مازدا 3 2.5 Turbo Premium Plus سيدان، وفئة مازدا 3 2.5 Turbo Premium Plus هاتشباك، بين 36,740 دولارا أمريكيا و37,890 دولارا أمريكيا.