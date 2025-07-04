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سعر جاك JS4 موديل 2022 أعلى فئة.. للباحثين عن الـ SUV
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر جاك JS4 موديل 2022 أعلى فئة.. للباحثين عن الـ SUV

جاك JS4
جاك JS4
صبري طلبه

تعتبر السيارة جاك JS4 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل العلامة الصينية ضمن فئة الـ SUV، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات تشمل التقنيات الفنية ووسائل الحماية، بالإضافة إلى عناصر الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة جاك JS4 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن الفئة عالية التجهيزات، بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وبسعر يبدأ من 700 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار، والفحص الشامل لأي سيارة ترغب في شرائها.

 جاك JS4

القدرات الفنية للسيارة جاك JS4

تضم السيارة جاك JS4 محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأدءا مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات السيارة جاك JS4

تضم السيارة جاك JS4 وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، وفرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مع مثبت سرعة، نوافذ كهربائية بعدد 4 قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، إنذار، نظام مانع السرقة، أحزمة أمان مع خاصية التنبيه.

وزودت السيارة جاك JS4 بمقصورة متطورة تحتوي على، شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 10 بوصة، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل يد كهربائية، كاميرا للتحكم، وحساسات ركن.

وتأتي السيارة جاك JS4 بجنوط رياضية، مع أبعاد خارجية قدر بـ 4410 مم للطول الكلي، و1800 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1660 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، مع مقدمة حادة الشكل ومصابيح LED.

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