الحسابات الفلكية تكشف: رمضان العام 29 يومًا.. وهذا موعد عيد الفطر 2026

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا الموافق 2026 ميلاديًا، يترقب المسلمون حول العالم بداية هذا الشهر الفضيل، متطلعين إلى صيامه وعباداته، والاطلاع على مواعيد السحور والإفطار. وقد كشفت الحسابات الفلكية أن رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا، ليبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026م، الموافق 1 رمضان 1447هـ. ويشهد أول يوم من الشهر الفضيل أطول ساعات نشاط يومية، حيث يبلغ عدد ساعات الصيام فيه 13 ساعة و2 دقيقة، وهو أقل الأيام في طول الصيام مقارنة بباقي أيام الشهر.

أول أيام رمضان وساعات الصيام

وفق إمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيبدأ المسلمون صيامهم يوم الخميس 19 فبراير، مع مراعاة مواعيد السحور والإفطار المحددة بدقة لكل مدينة. ويحرص الصائمون على متابعة هذه المواعيد لضمان صحة الصيام والاستفادة من بركات الشهر الفضيل، خاصة مع تباين مواعيد الفجر والمغرب بحسب خطوط الطول والعرض لكل منطقة.

آخر أيام رمضان وعيد الفطر

ويصل رمضان إلى نهايته يوم الخميس 19 مارس 2026م، على أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026م هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وحسب الحسابات الفلكية، ستكون صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة والاحتفال بهذه المناسبة الدينية السعيدة بعد شهر من العبادة والتقرب إلى الله.

غرة شعبان ورؤية الهلال

سبق شهر رمضان الإعلان عن غرة شهر شعبان 1447هـ، حيث قامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شعبان بعد غروب شمس الأحد 29 رجب 1447هـ، الموافق 18 يناير 2026م، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء عدم ثبوت رؤية الهلال شرعًا، ليكون يوم الاثنين 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب، ويوافق يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م بداية شهر شعبان 1447هـ.

شهر رمضان المبارك هذا العام يحمل معه التحديات والفرص الروحية لكل مسلم، من تنظيم أوقات الصيام والصلاة إلى العبادات الخيرية والتقرب إلى الله. ومع معرفة الإمساكية الرسمية، يستطيع الصائمون التخطيط ليومهم بطريقة سليمة، والاستفادة القصوى من كل لحظة في هذا الشهر الفضيل، الذي يجمع بين العبادة والرحمة والتواصل الاجتماعي.