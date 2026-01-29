الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا

يستعد الملايين من المسلمين حول العالم لاستقبال شهر رمضان 2026، حيث تعم أجواء من البهجة والسكينة، وتمتلئ النفوس بالطمأنينة والروحانيات، لما يحمله الشهر الكريم من نفحات إيمانية يشتاق لها الكثير كل عام.

موعد شهر رمضان 2026

بحسب الحسابات الفلكية المبدئية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهي الليلة التي تعلن فيها دار الإفتاء الموعد الرسمي لبداية الصيام، سواء بثبوت رؤية الهلال أو باستكمال عدة شهر شعبان.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الصيام.

عدد ساعات الصيام في رمضان

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام في رمضان 2026، يتراوح ما بين 12 و13 ساعة يوميًا في مختلف الدول العربية، وتكون الأيام الأولى الأقصر من حيث الوقت، بينما تزداد ساعات الصيام تدريجيًا خلال الشهر ليكون اليوم الأخير هو الأطول.

ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية، التي بدأ تحديدها من تاريخ الهجرة النبوية المشرفة، والتي تعتمد في تحديد بداية الشهر على رؤية الهلال، وعدتها 12 شهرًا.

ويأتي شهر رمضان بـ التقويم الهجري بعد شهر شعبان، ويعد صوم رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات.

دعاء استقبال شهر رمضان

- اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا.

- اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

- اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

- اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني.

- اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.