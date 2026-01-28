قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ننشر خطة محافظة الشرقية لإستقبال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية ، الكتاب الدوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦، برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصًا على توفير كافة أنواع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع مراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل.

وأكد محافظ الشرقية، على مديري المديريات الخدمية والهيئات، والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أي تطورات لو أزمات في نقص السلع الاستراتيجية، مع تواجد جميع القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل، للتعامل مع أي ازمات طارئة من أحداث خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولًا بأول بكافة الأحداث.

كما وجّه المحافظ الجهاز التنفيذي، بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، اعتبارًا من تاريخه، مع الإستمرار في المتابعة الدورية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات المقررة خلال شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها إقامة منافذ ومعارض ( أهلا رمضان) لتوفير جميع أنواع السلع الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بأسعار مناسبة وبجودة عالية مراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل طوال شهر رمضان المعظم.

كما كلف بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومصادر إنتاجها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحالفين وتشديد الرقابة التموينية على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والتأكيد على توافر كميات الدقيق اللازمة للمخابز لإنتاج الخبز المدعم لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة ومنع قيام بعض التجار باحتكار بيع اسطوانات البوتاجاز بنطاق المحافظة.

وكلف باستمرار تنظيم "سوق اليوم الواحد" والعمل على التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات الخدمية على مدار الـ ٢٤ ساعة يومياً لمواجهة أية ظروف طارئة في قطاعات (مياه الشرب – الكهرباء – الصرف الصحي – الغاز – النظافة) طوال الشهر الكريم وتشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

الشرقية محافظ الشرقية برفع درجة الإستعداد القصوى شهر رمضان المبارك

