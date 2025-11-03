محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب لمتابعة انتظام العمل والخدمات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف سندوب العمومي للميكروباص والسرفيس بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام حركة المركبات، والخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة.

وفي إطار متابعته لسير العمل، كلف المحافظ كلًّا من، اللواء عمرو عبد الرحمن، مدير عام إدارة المواقف، أحمد البنداري، مدير التشغيل، بالتنسيق مع العميد حاتم طه، مدير إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان المتابعة المستمرة لانضباط العمل، بما يُسهم في تيسير حركة النقل الداخلي والخارجي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة هي حجر الزاوية لضبط الأداء وتحقيق الانضباط داخل المواقف، مشددًا على أنه "لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين". وأوضح أن أجهزة المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة من خلال فرق ولجان متابعة متخصصة بجميع المراكز والمدن.

ولفت "مرزوق" إلى أن الهدف من هذه الجولات هو تحقيق الانضباط الكامل، واستقرار المنظومة الخدمية داخل المواقف العمومية، بما يضمن راحة المواطنين وسهولة تنقلهم، من وإلى أماكن عملهم ومقار إقامتهم.