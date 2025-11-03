قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب لمتابعة انتظام العمل والخدمات

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف سندوب العمومي للميكروباص والسرفيس بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام حركة المركبات، والخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة.

وفي إطار متابعته لسير العمل، كلف المحافظ كلًّا من، اللواء عمرو عبد الرحمن، مدير عام إدارة المواقف،  أحمد البنداري، مدير التشغيل، بالتنسيق مع العميد حاتم طه، مدير إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان المتابعة المستمرة لانضباط العمل، بما يُسهم في تيسير حركة النقل الداخلي والخارجي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة هي حجر الزاوية لضبط الأداء وتحقيق الانضباط داخل المواقف، مشددًا على أنه "لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين". وأوضح أن أجهزة المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة من خلال فرق ولجان متابعة متخصصة بجميع المراكز والمدن.

ولفت "مرزوق" إلى أن الهدف من هذه الجولات هو تحقيق الانضباط الكامل، واستقرار المنظومة الخدمية داخل المواقف العمومية، بما يضمن راحة المواطنين وسهولة تنقلهم، من وإلى أماكن عملهم ومقار إقامتهم.

الدقهلية محافظ سندوب المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

الاهلي

مراد مكرم: منطقيا نهائي السوبر بين الأهلي وبيراميدز

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يعلق على التعادل السلبي للقلعة الحمراء.. تفاصيل

إيرلينج هالاند

ماكينة أهداف.. هالاند يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد