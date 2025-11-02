إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه للمرة الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالجمهورية، يبدأ تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر العام لعلاج اضطراب كهربية القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

وأكد المحافظ أن تشغيل الجهاز بالمستشفى من شأنه القضاء على قوائم الانتظار، وتوفير الخدمة الطبية لأهالي الدقهلية والمحافظات المجاورة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية الناجحة في توفير خدمات متنوعة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر العام لعلاج اضطراب كهربية القلب وعدم انتظام ضربات القلب بكافة أنواعه، من خلال الدراسة الكهروفسيولوجية والكي باستخدام تردد موجات الراديو، مشيرًا إلى أنه يعد واحدًا من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، وقد جرى توفيره بتبرع من المجتمع المدني بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه في أول يوم لتشغيل الجهاز، استقبلت وحدة القسطرة بالمستشفى مريضًا يعاني من خفقان القلب، وتبين بعد إجراء رسم قلب له أنه يعاني من تسارع فوق بطيني، حيث جرى إدخال الحالة مباشرة إلى وحدة القسطرة وإجراء الدراسة الكهروفسيولوجية اللازمة، وتم خروج المريض بحالة جيدة في نفس اليوم.

كما تم في نفس اليوم استقبال حالة أخرى لمريض في العقد الخامس من العمر من مركز السنبلاوين، كان مُسجَّلًا على قوائم الانتظار لإجراء دراسة كهروفسيولوجية للقلب، حيث تم إجراء قسطرة قلب وكي البؤرة المسببة لاضطراب ضربات القلب، وخرج المريض في نفس اليوم بصحة جيدة.