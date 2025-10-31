الدقهلية.. ضبط 695 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 18 محضرا

تابع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وذلك بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، حملة بمدن المنصورة، دكرنس، ميت غمر، منية النصر، أجا، بعضوية الدكتور خالد عنبر، الدكتورة داليا عبد المنعم، الدكتور محمد حلمي، الدكتورة عبير شومان، الدكتورة حنان عبد المنعم، الدكتورة ايناس الشافعي، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر ذبح خارج السلخانة بوزن 215 كجم، 5 محاضر عينات دجاج وأجزاء دجاج ولحوم مجمدة ومفروم ومصنعات لحوم باجمالي وزن 480 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحملات مستمره للحفاظ على وصول طعام آمن للمواطنين وخالي من مسببات الأمراض.