قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: احتفالية كبرى بافتتاح المتحف المصري الكبير في ستاد المنصورة

استعدادات خاصه
استعدادات خاصه
همت الحسينى

تنظم محافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، فعالية احتفالية كبرى بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، لمواكبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاحتفاء بالحدث التاريخي الذي تشهده البلاد ويتابعه العالم.

وأكد محافظ الدقهلية أن مصر تشهد نقلة تاريخية وتنموية في مختلف القطاعات بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأوضح أن الفعالية تعد تجربة فريدة تبرز فخر أبناء الدقهلية وارتباطهم بتاريخ الوطن، وترسخ الانتماء الوطني خاصة لدى الأجيال الجديدة،

وأوضح المحافظ ، أن الفعالية تهدف إلى إحياء التراث الحضاري والتاريخ العريق لمصر، والاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الكبير، من خلال عرض نموذج محاكاة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن بثًا مباشرًا لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف في القاهرة.

ولضمان مشاركة أوسع، أعلن "مرزوق" عن تركيب شاشات عرض عملاقة في الميادين الرئيسية بمختلف مدن وأحياء المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح التاريخي.

وتشمل أماكن شاشات العرض :
أولا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:


- شارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.- شارع الجيش بجوار دار المناسبات  - شارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.- أمام قصر الثقافة .- شارع قناة السويس.- أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية.- نهاية شارع جيهان أمام الحماية المدنية.
- هايبر سوبر توفير جهاز مستقبل مصر أمام مصنع المكرونة بشارع عبد السلام عارف.

ثانياً: شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:
- المطرية: ميدان الساعة .
- المنزلة: ميدان الأنصاري .
- الجمالية: ميدان النافورة بجوار الإسعاف.
- منية النصر: ميدان المحكمة وميدان مجلس المدينة.
- ميت سلسيل: ميدان المحطة.-- الكردي: حديقة سيدي غازي.- دكرنس: ميدان المستشفى.- محلة دمنة: ميدان مجلس المدينة.
- طلخا: شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام.- بلقاس: ميدان مستقبل مصر، وأمام مصنع كوين.- جمصة: ميدان مجلس المدينة (أمون).- شربين: ميدان البحر- نبروة: ميدان الساعة أمام بنك اسكندرية .
- ميت غمر: ميدان بورسعيد، وشارع الحرية . السنبلاوين: ممشى السنبلاوين 3 شاشات.
- تمي الامديد: بجوار موقف تمي الأمديد .- بني عبيد: بجوار مجلس المدينة .
- أجا: بشارع الجلاء 2 شاشة عرض، وشاشة بمول مستقبل مصر بهية.- مركز المنصورة: ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة.

الدقهلية ستاد المنصوره فعالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

اتحاد السرعة

اتحاد السرعة: افتتاح المتحف يتوج جهود الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية

شيكو بانزا

رغم التسجيل.. استياء في الزمالك من تراجع مستوى شيكوبانزا وتحذير أخير للاعب

النادي الأهلي

أوراق هجومية.. مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري بالدوري

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد