محافظات

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدرسة المنصورة الإعدادية بنين: افتتاح المتحف الكبير حدث عالمى

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدرسة المنصورة الاعدادية بنين و أجرى حوارات  مع التلاميذ تناولت معاني الوطنية والانتماء، حيث تحدث معهم عن الحدث التاريخي الأعظم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، الذي يأتي نتيجة جهود حثيثة ومميزة بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ  أن تلك الإنجازات الوطنية تمثل ملحمة متجددة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وترسّخ مكانة مصر الحضارية والتاريخية بين الأمم، بعرض نماذج تاريخية أمام أنظار العالم للتأكيد على مكانة مصر الحضارية وكنوزها الأثرية عبر التاريخ.

كما تحدث  خلال زيارة المدرسة معهم عن نصر أكتوبر المجيد عام 1973، مؤكدًا أن "نصر أكتوبر سيظل رمزًا للبطولة والفداء في وجدان كل مصري"، مشيدًا بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين أعادوا للوطن كرامته وعزته.

وتناول المحافظ الحديث عن معركة المنصورة الجوية التي جرت في 14 أكتوبر 1973، موضحًا أنها صفحة مضيئة في سجل المجد الوطني وبطولة خالدة يعتز بها كل أبناء الدقهلية ومصر كلها، حيث شارك فيها طيارون من أبناء المحافظة بكل شجاعة واقتدار.

وأكد  أن محافظة الدقهلية أنجبت لمصر رموزًا وطنية وقامات علمية وثقافية وسياسية بارزة أثرت في شتى المجالات، داعيًا التلاميذ إلى التعرف على تاريخ محافظتهم والاعتزاز ببطولاتها، قائلاً: "الاعتزاز بالماضي حافز لبناء المستقبل، وأنتم امتداد لهذا التاريخ المشرف".

ووجّه المحافظ بضرورة الاهتمام الدائم بنظافة الفصول وساحات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، مشددًا على أهمية دور المعلمين في غرس القيم الوطنية والانتماء، قائلاً: "المعلم هو القدوة وصاحب الرسالة السامية في بناء الأجيال وغرس روح الوطنية والاجتهاد في النفوس".

الدقهلية محافظ الاعداديه المتحف

