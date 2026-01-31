مصطفى بكري: مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة.. وعلى المصريين ألا ينسوا ما فعله الرئيس لأجل هذا البلد

مصطفى بكري في "حقائق وأسرار":

الرئيس بيسمع لكلام الناس وهذا يعطينا أملا في المستقبل

على المصريين ألا ينسوا ما فعله الرئيس لأجل هذا البلد

مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة

الرئيس وجه رسائل مهمة بشأن بناء الإنسان والتعليم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعٍ ومدرك تماما لحقائق الوضع الداخلي والإقليمي والدولي، وهذا يعطينا أمل في المستقبل وأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولها نتائجها.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحاته اليوم لم ينس غزة وإعادة تعميرها، منوها بأن الرئيس يصر دائما أن يكون قريب من الناس ويلتقى معهم، وزيارته اليوم للأكاديمية العسكرية بهدف إرسال رسائل عديدة.

وتابع: احنا كمصريين لدينا مطالب وأهداف وحينما تلتقي أهداف القائد مع أهداف الشعب يكون هناك انسجام، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسمع لكلام الناس وأيده على النبض الشعبي واحنا فعلا محتاجين مزيد من العمل والإنتاج والسيطرة على الأسعار ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة والانضباط في المؤسسات الحكومية.

وأكد أن الناس ينتظرون التغيير الوزاري لما لديهم من أمل في مزيد من العمل والإنتاج ومراعاة الطبقات والقضاء على المشاكل.

وتابع: مشفتش وزير ممكن يروح الفجر ويصلي مع الموظفين باستثناءات قليلة.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ضرب أمريكا لإيران وتدميرها ليس في مصلحة المنطقة ولا في مصلحة العرب رغم اختلافنا مع إيران بسبب دعمها للميليشيات.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا زعمت أنها تقف مع المتظاهرين في مصر وكانت تخطط لمجيء جماعة الإخوان للسلطة، وحذرت مصر من دخول الجيش في العملية السياسية، فرد الفريق العصار بأنه لا يوجد فرض شروط على مصر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يخف ووقف بكل جسارة وكل قوة دفاعا عن هذا الشعب، وعلى المصريين ألا ينسوا ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل هذا الشعب.

ووجه مصطفى بكري حديثه للمصريين في الخارج: أنتم على راسنا وأنتم أهلنا وناسنا، بغض النظر عن أي حاجة مزعلاكم بس البلد دي انتم جزء منها، أنتم حولتم أكثر من 37 مليار ونص دولار هذا العام، مؤكدا أن المصريين عمرهم ما هيتخلوا عن بلدهم، واوعوا تستمعوا لدعاوى أو تساعدوا إن بلدكم تعاني، انتوا ناس وطنيين ووقفتم مع البلد ومهمومين بمصر وخرجتم في الانتخابات.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت منذ أيام عن احتجاز بحارة مصريين على متن سفينة تجارية في المياه الإيرانية، منوها أن هذه الواقعة تحمل أبعادا سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن التحرك المصري جاء سريعا وحاسما بعد تداول مقطع فيديو لأحد البحارة يوضح ملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية وجه بتكليف المتابعة الفورية وتفعيل القنوات الدبلوماسية ومكتب رعاية المصالح المصرية في طهران دخل على الخط مباشرة وتواصل مع السلطات الإيرانية للتأكد من أوضاع البحارة المصريين وأرسل ممثل رسمي في موقع السفينة لتقديم الدعم للبحارة المصريين.

وأوضح أن إيران اليوم طرف في معادلة معقدة وسط التوترات الدولية منوها أن هذه الواقعة تدعونا للبحث عن الأسباب الحقيقية للواقعة منوها أن مصر تعاملت مع الملف بمنطق واضح دون ضجيج إعلامي أو التصعيد غير المحسوب بفلسفة ثابتة في إدارة الأزمات الخارجية تقوم على التحرك الهادئ واستخدام الأدوات الدبلوماسية.

وأكد أن المواطن المصري في الخارج ليس وحده، والمتابعة الدقيقة تعني أن مصر لن تتهاون في حقوق أبنائها ولن تسمح لأي طرف بأن يتجاوز حقوقه معها، منوها أن هذه الواقعة درس حي في قدرة الدولة على حماية أبنائها.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار فجر اليوم الأكاديمية العسكرية وصلى الفجر مع طلاب الأكاديمية وقال رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم واستقلال المؤسسات والأوضاع الداخلية والإقليمية.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس أكد أن الجدارة والكفاءة هما الأساس في بناء الدولة الحديثة وشباب مصر هما الأمل الحقيقي ومسئوليتنا إعدادهم لتحمل أمانة الحفاظ على الدولة.

وأكد، أن الرئيس قال إن التطور والقدرة على النقد الذاتي يعكسان حيوية الدولة دون إساءة لمؤسساتها، كما قال إن برامج الأكاديمية تهدف لتحقيق الجدارة والكفاءة وليس التمييز.

كما أكد الرئيس أن من يتلقى التدريب في الأكاديمية عليه نقل هذا الأثر الإيجابي للمجتمع دون استعلاء وأن التعليم الجيد شرط أساسي لتحقيق أهداف الدولة وليس مجرد الحصول على شهادات.