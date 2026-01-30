وفاة الفنانة الكندية كاترين أوهارا بطلة فيلم home alone

تُوفيت اليوم الجمعة الفنانة الكندية كاثرين أوهارا عن عمر يناهز 71 عامًا، حسب تأكيدات مدير أعمالها وتقارير إعلامية عالمية.

وأعلنت بعض المصادر أن أوهارا، التي ذاع صيتها عالميًا بأدوارها السينمائية والتلفزيونية، رحلت دون الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

تُعَّد أوهارا من أبرز نجمات الكوميديا العالمية، واشتهرت بدورها في الجزء الأول من فيلم Home Alone عام 1990 حيث جسدت دور والدة كيفن ماكاليستر، في الفيلم الكوميدي العائلي الشهير الذي يتناول قصة طفل تُترك عائلته بالخطأ في المنزل خلال عطلة عيد الميلاد.

وحقّقت لها شهرة واسعة لجمهورٍ أوسع بدورها في المسلسل التلفزيوني الكوميدي Schitt’s Creek، الذي منحها جوائز وتقديرًا كبيرًا، إضافة إلى أدوار بارزة في أفلام مثل Beetlejuice وThe Nightmare Before Christmas وأعمال المخرج كريستوفر غيست.

وأثارت وفاتها حزنًا واسعًا بين المعجبين والنقاد على حد سواء، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لخمسة عقود تركت فيها بصمة واضحة في عالم السينما والكوميديا.