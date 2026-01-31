اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية

يُعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره الزمالك. يأتي هذا الاجتماع قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غداً الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني يهدف لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، مثل تعليمات الحكم، وترتيبات السلامة، والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى تبادل آخر المعلومات بين الفريقين لضمان سير المباراة بشكل سلس ومنظم.

توقيت المباراة والمكان

تنطلق مباراة المصري والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل، على استاد السويس الجديد، أحد الملاعب الحديثة التي تستضيف مباريات البطولات الأفريقية بمستوى تنظيم جيد. وتعتبر المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يزيد من أهميتها نظراً لأن الفريقين يتنافسان على حصد النقاط والتقدم نحو التأهل إلى الدور القادم.

أهمية المباراة للفريقين

المواجهة بين المصري والزمالك ليست عادية، إذ يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة. النادي المصري يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره لتعزيز حظوظه في التأهل، بينما الزمالك يسعى لإثبات قوته وخطف النقاط الثلاث لضمان التقدم في البطولة. كما يترقب الجمهور أداء اللاعبين بشكل كبير، خاصة مع قوة المنافسة في البطولة الأفريقية.

استعداد الفرق والتحديات

تتضمن استعدادات الفريقين التدريبات المكثفة وتحليل أداء المنافس، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسياً لمواجهة قوية. من المتوقع أن يكون اللقاء شديد المنافسة، نظراً لتقارب مستوى الفريقين وقدرتهما على تقديم أداء مميز



