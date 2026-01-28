تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلته لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:
حراسة المرمى : محمود حمدي
الدفاع : عبد الوهاب نادر - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - عمرو سعداوي
خط الوسط الدفاعي : محمود حمادة - حسن علي
خط الوسط الهجومي : كريم بامبو - عمر الساعي - أحمد شرف
المهاجم : منذر شريف .
البدلاء:
عصام ثروت ، مصطفى العش ، عميد صوافطة ، محمد الشامي، أحمد القرموطي، ، أسامة الزمراوي، صلاح محسن ، عبد الرحيم دغموم ، كينجسلي ايدوو.