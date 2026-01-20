الزمالك يؤدى تدريباته استعداداً للمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال مران اليوم، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.