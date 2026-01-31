إسرائيل تقدم معلومات لأمريكا عن إعادة بناء البرنامج الصاروخي الإيراني

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية عن إعادة بناء إيران برنامجها الصاروخي.

وفي سياق متصل..قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت إن طهران على استعداد لتبني اتفاق نووي عادل ومنصف يلبي مصالح الشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك أسلحة نووية ويرفع العقوبات.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بجهود تركيا الساعية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا استعداد، إيران للتواصل مع دول المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.