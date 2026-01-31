بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت بأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الفجر أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة آخرون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة لعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وأضافت وكالة وفا أن عدد من الفلسطينيين أصيبوا في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة.

وفي منطقة أصداء شمال غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف خيمة لعائلة أبو حدايد.



ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1850 مواطنا، جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.