الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
رياضة

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 المباراة تأتي في توقيت حساس للفريق المصري، الذي يطمح في تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية والاستمرار في مشواره نحو التأهل لدور الـ8.

ملعب المباراة والاستعدادات

تُقام المباراة على ملعب أمان في زنجبار، معقل الفريق التنزاني، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء على الفريق الأحمر نظرًا لدعم الجمهور المحلي والحماس الكبير المتوقع من جماهير يانج أفريكانز. الأهلي أجرى تدريباته الأخيرة على أرضية مشابهة للملعب لضمان جاهزية اللاعبين تكتيكيًا وبدنيًا.

التشكيل المتوقع والغيابات

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للأهلي على تشكيلة تضم عناصر الخبرة والشباب معًا، مع محاولة السيطرة على وسط الملعب واستغلال سرعة الهجوم الأهلي. كما قد يشهد اللقاء بعض التغييرات في خطوط الدفاع والهجوم لمواجهة أسلوب لعب الفريق التنزاني المعروف بالضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة.

القناة الناقلة للمباراة

ستنقل المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا. ويمكن لعشاق الأهلي متابعة اللقاء مباشرة عبر القناة الرياضية التي توفر تغطية شاملة وتحليل فني قبل وبعد المباراة، إلى جانب البث الحي للملعب.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. هذا التوقيت يسمح للمشجعين في مصر بمتابعة اللقاء بسهولة والاستمتاع بمستوى الفريق الأحمر في البطولة القارية. المباراة تحمل أهمية كبيرة للأهلي من أجل جمع النقاط ومواصلة التألق في دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في الصعود لدور الـ8 وتحقيق طموحات الجماهير في البطولة الإفريقية


 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

