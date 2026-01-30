أحمد سعد في برومو ABtalks مع أنس بوخش : الموسيقى هي اللي اختارتني

يحلّ الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج ABtalks، الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ويُعرض عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث من المقرر إذاعة الحلقة غدًا السبت.



وكشف البرومو الترويجي للحلقة عن حديث صريح من أحمد سعد حول رحلته الفنية وبداياته، إذ قال: «الناس مش بيضحك عليها، هما عرفوا إني حقيقي، والموسيقى هي اللي اختارتني من البداية»، مؤكدًا ثقته في نفسه منذ بداية مشواره.



وتطرق سعد خلال البرومو إلى تعامله مع الانتقادات، موضحًا أنه لا يتأثر بتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «بقالي 8 سنين مقرأتش أي كومنت واحد، واللي نجحني إني كنت عارف إني هنجح»، مشيرًا إلى أن أفضل تقييم بالنسبة له تفاعل الجمهور معه في الشارع ودعمهم المباشر.



وعلى جانب آخر، سبق أن تحدث أحمد سعد عن تجربته في برنامج The Voice، الذي عُرض مؤخرًا على قناة MBC مصر وحقق نجاحًا واسعًا في الوطن العربي، خاصة بعد تألق المتسابقة جودي شاهين من فريق الفنانة رحمة رياض.