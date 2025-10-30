قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الانتهاء من تجهيز شاشات عرض بالدقهلية لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من تجهيز شاشات العرض لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفي الميادين العامة.

وأكد أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث العالمي التاريخي على أرض مصر يوم السبت المقبل.

وأضاف المحافظ  أن هذا الحدث التاريخي الأعظم في تاريخ الدولة المصرية والذي يأتي نتيجة جهود القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الدقهلية ستكون على موعد مع ليلة وطنية تفيض بالفخر والانتماء، تجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم الخالدة وتاريخهم الممتد عبر العصور.

وأوضح ايضا  أن جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تم تجهيزها بشاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية داخل نطاق المحافظة وتشمل الأماكن التالية:
أولا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:

- شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.
- شاشة عرض بابعاد ٣×٦م بشارع الجيش بجوار دار المناسبات بنطاق حي شرق .
- شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.
- شاشة عرض بابعاد ٣×٤م أمام قصر الثقافة بنطاق حي شرق .
- شاشة عرض بابعاد ٣× ٤ م أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية بنطاق حي غرب.

 كذلك شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:
- مركز ومدينة المطرية :- تم تجهيز ميدان الساعة وسط المدينة بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م .
- مركز ومدينة المنزلة :- تم تجهيز ميدان الأنصاري وسط المدينة بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م .
- مركز ومدينة الجمالية :- تم تجهيز ميدان النافورة بجوار الإسعاف بشاشة عرض كبيرة .
- مركز ومدينة منية نصر :- تم تجهيز ميدان المحكمة بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م وميدان مجلس المدينة بشاشتي عرض مقاس ٥٢ بوصة .
- مركز ومدينة ميت سلسيل -:- تم تجهيز ميدان المحطة بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م .
-- مدينة الكردي :- تم تجهيز حديقة سيدي غازي بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م .


- مركز ومدينة دكرنس :- تم تجهيز ميدان المستشفى بشاشة عرض بابعاد ٣×٤م .
- مدينة محلة الدمنة -:- تم تجهيز ميدان المجلس بشاشة عرض ٥٢ بوصة .
- مركز ومدينة طلخا :- تم تجهيز شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام بشاشة عرض .
- مركز ومدينة بلقاس -:- تم تجهيز ميدان مستقبل بشاشة عرض .
- مدينة جمصة :- تم تجهيز ميدان مجلس المدينة (أمون) بشاشة عرض بلاطات.
كما يتم ايضا بمركز ومدينة شربين -:- تم تجهيز ميدان البحر بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م .
- مركز ومدينة نبروة -:- تم تجهيز ميدان الساعة أمام بنك اسكندرية بشاشة عرض .
- مركز ومدينة ميت غمر :- تم تجهيز ميدان بورسعيد بشاشة عرض بابعاد ٢×٤م وشارع الحرية بشاشة عرض بابعاد ٢×٣م .
- مركز ومدينة السنبلاوين -:- تم تجهيز ممشى السنبلاوين بعدد 3 شاشات
- مركز ومدينة تمي -:- تم تجهيز شاشة عرض بجوار موقف تمي الأمديد .
- مركز ومدينة بني عبيد :- تم تجهيز شاشة عرض بجوار مجلس المدينة .
- مركز ومدينة أجا :- تم تجهيز شارع الجلاء بعدد ٢ شاشة عرض .
- مركز ومدينة المنصورة :- تم تجهيز ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة بشاشة عرض بابعاد ٣×٤م .

الدقهلبة محافظ المتحف المصرى

