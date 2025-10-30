سقط من الخامس.. مصرع شخص بأحد مراكز الدقهلية

لقى شخص مصرعه إثر وقوعه من علو بأحد المساكن بأحد مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ سقوط شخص من الدور الخامس، وأودت إصابته بحياته.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع إبراهيم جلال جلال محمد، 42 عاما، مقيم السنبلاوين.

تم نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.