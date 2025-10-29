قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
محافظات

نقابة الزراعيين بالدقهلية تختتم دورة"صُنّاع القرار"لتعزيز الوعي الوطني

همت الحسينى

اختتمت نقابة الزراعيين بالدقهلية فعاليات الدورة الأساسية "صُنّاع القرار"، التي نُظمت بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات الإستراتيجية – أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكلية الدفاع الوطني، وذلك تحت رعاية الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين بالجمهورية.

وجاءت الدورة برئاسة المهندس فوزي الحضري نقيب الزراعيين بالدقهلية، وإشراف الدكتور محمد عبده حسين أمين عام النقابة ةد. امير صادق شبارة امين صندوق النقابة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بالمحافظة.

وشارك في التدريب نخبة من قادة الأكاديمية العسكرية للدراسات الإستراتيجية، الذين قدموا محاضرات مكثفة تناولت مفهوم اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة، وأساليب مواجهة الأزمات والتعامل معها بطرق علمية ومنهجية قائمة على التحليل والتخطيط.


و تضمنت الدورة محاكاة حية لعملية صنع القرار في مختلف المجالات، لتعزيز القدرات العملية للمشاركين وتمكينهم من تطبيق المفاهيم النظرية. 

أكد المهندس فوزي الحضري أن دورة "صُنّاع القرار" تُعد من أهم الدورات الأساسية التي تنظمها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية، لما تتضمنه من محاور تعمل على تنمية التفكير الواعي لدى المواطنين، وتدريبهم على التحرك بأسلوب علمي رشيد، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار أيمن أبو الحمايل، المنسق العام لدورات أكاديمية ناصر، إلى أن هذه الدورات تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وصقل شخصية المتدربين بما يعزز من قدرتهم على دعم الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة.

وأشاد الحاضرون بالدعم الفني والتقني الذي قدمه المهندس شادي وحيد، مسئول التقنية والاتصال، والدكتورة هبة شريف، المدير الإداري، لما وفره من إمكانات ساعدت على نجاح الدورة وتنظيمها بشكل احترافي.

كما أوضح الدكتور محمد عبده حسين أن النقابة بصدد تنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها دورة إعداد القادة ودورة أساليب التفكير، ضمن خطة النقابة لنشر ثقافة الوعي العلمي والوطني بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الدقهلية نقابه الزراعيين المنصوره

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

بالصور

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

