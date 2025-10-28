قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لخلافات أسرية.. شخص يطعـ.ن طليقته بآلة حا.دة في جمصة الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أقدم شخص  على طعن طليقته بآلة حادة لخلافات أسرية وذلك بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.
 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بطعن طليقته بآلة حادة بسبب خلافات بينهما في منطقة ابن  لقمان بمدينة جمصة.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين قيام  محمد  ب  م 38 عاما بالتعدي على طليقته منى ا م 34 عاما بسكين داخل منزلها، مما أسفر عن إصابتها بطعنة نافذة في الرئة، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية سابقة وفر المتهم هاربا عقب ارتكاب الواقعة.
تم نقل المصابة إلى مستشفى جمصة.

فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط المتهم

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

