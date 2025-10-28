الدقهلية: صرف الدفعة 203 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 203 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس، وذلك بإجمالى 790 ألف جنيه موزعة على 6 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح "مرزوق" أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 12 شاب من الجنسين (5 من الذكور -7 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 138مليون، و683 ألف جنيه، استفاد منها 13715شاب وفتاة منهم ( 6510 ذكور - 7205إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته

وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

وشدد المحافظ على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.