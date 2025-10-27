عاملات باليومية.. ننشر أسماء المصابات في حادث سقوط سيارة بالدقهلية

حصل "صدى البلد" على اسماء العاملات المصابات فى حادث سقوطهن من اعلى سيارة ربع نقل على طريق جمصة / دمياط، بنطاق محافظة الدقهلية.
والمصابات هن:
نسمة السيد طاهر 33 عاما الوسطانى دمياط واصابتها كسر بالعمود الفقرى
وشقيقتها حسناء 38 عاما واصابتها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم .
ياسمين محمد محمد العزاوى 26 عاما مقيمة الوسطانى بدمياط واصابتها و كسر بالفخذ الايمن.
ويارا محمد محمد قنديل 28 عاما مقيمة الركابية دمياط واصابتها كسر بالعمود الفقرى.
و مروة سعد عبده صادق 38 عاما مقيمة الوسطانى دمياط واصابتها كسر بالعمود الفقرى.
يشار إلى أن 5 عمال اصيبوا بإصابات متفرقة اثر وقوعهم من أعلى سيارة ربع نقل على طريق جمصة -دمياط
وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط عاملات باليومية من اعلى سياره ربع نقل باتجاه جمصة.
وانتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث و تبين اصابة 5 عاملات باصابات متفرقة مابين كسور وارتجاج وكدمات
تم نقل المصابين الخمسة الى مستشفى جمصة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.