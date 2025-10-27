إصابة 3 أشخاص في تصادم ربع نقل بأخرى بالدقهلية

أصيب 3 اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم ربع نقل بأخرى على طريق نوسا الغيط طريق المنصورة اجا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ربع نقل بأخرى.

و ادى التصادم إلى اصابة 3 وهم منى احمد السيد البحيرى 50 عاما مقيم صهرجت الصغرى_ اجا و خلع بالكتف الايمن، رضا عبد العليم الشرباصى 53 عاما مقيم صهرجت الصغرى_ اجا

جرح قطعى بالجبهة

وعبده احمد عبد الحافظ 43 عاما مقيم سندوب

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين الى مستشفى اجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.