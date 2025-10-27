الدقهلية: تنفيذ مبادرة دعم الشباب لإقامة المشروعات وتشجيع العمل الحر للحد من البطالة

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بعقد سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات والعمل الحر، للحد من البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وعقدت ندوة موسعة بقاعة الشهيد إبراهيم الرفاعي بديوان عام رئاسة مركز ومدينة بلقاس، تحت إشراف المحاسب غادة الحمادي، رئيس المركز والمدينة، بعنوان “دعم الشباب لإقامة المشروعات وطرق التمويل وتشجيعهم على العمل الحر للحد من البطالة والهجرة”.

حضر الندوة ممثلو المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المحاسب وليد عبد العزيز، مدير عام إدارة “مشروعك” بمحافظة الدقهلية، والدكتورة نرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية، وإدارة شباب الخريجين بالمحافظة، والأستاذ محمد عبد الوهاب، مدير إدارة “مشروعك” بمركز المنصورة، إلى جانب ممثلي البنوك المشاركة في تمويل المشروعات، وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية – فروع بلقاس.

كما شارك في الندوة عدد من الشباب والعاملين برئاسة مركز ومدينة بلقاس، وممثلو الإدارات المختلفة منها: الإدارة الصحية، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، والوحدات المحلية القروية.

حيث تناولت الندوة آليات وطرق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنويعها لتتناسب مع احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب مناقشة تيسير الإجراءات للحصول على القروض والمساعدة في تسويق المنتجات، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتشجيع العمل الحر كوسيلة فعالة للحد من البطالة والهجرة.

وأكد الحضور أن هذه الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الدقهلية بدعم وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم نحو مستقبل أفضل، تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية في “حياة جديدة لبناء الإنسان”.