الدقهلية: تحصين 17348 رأس ماشية في الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تحصين 17348 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم السبت الموافق 25/10/2025 والتي تستمر لمدة شهر، وأشار إلى أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة المناطق.

وأكد المحافظ على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة .

و أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة قامت بتحصين 17348 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.