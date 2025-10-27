أعلنوا عن أنفسهم على الإنترنت.. القبض على شخصين وسيدة يمارسون الرذيلة والفجور بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين و إحدى السيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، وإحدى السيدات، بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية وبحوزتهم (2 هاتف محمول "بفحصها فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.