أخبار البلد

رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية

رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية
رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية
كريم الخطيب

تفقد اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعمال إنشاء مصنع بلقاس للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة  بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، والذي يقوم  بتنفيذه الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع. )ABD(

  

وذلك بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وبمشاركة اللواء مهندس " ياسر عطيه "رئيس مجلس إدارة الشركة العربية    ABDالبريطانية للصناعات الديناميكية وعدد من قيادات الهيئة .  

يأتي هذا  في إطار مشروع تحسين جودة المياه  بمصرف كيتشنر، (برنامج المخلفات الصلبة) الممول من الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف"  بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  في تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية. ولها انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030. 

 وخلال تفقده مستجدات أعمال إنشاء مصنع بلقاس للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية، واستمع الي العرض التفصيلي  للموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، ثم قام بجولة تفقدية في الموقع الذي يمتد لمساحة ١٧ فدان وحرص على إجراء حوارات  مع العاملين والإستشاريين التنفيذيين بالمشروع،  واستشاري البنك الأوروبي , مشيدا  بالجهد المبذول من كافة العاملين بالمشروع وكذا الدور المجتمعي الذي تقوم به مصانع وشركات  الهيئة في خدمة المجتمع والمواطن  

 وأكد على التزام  الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية .(ABD) .  

 بسرعة التنفيذ وفقا للمخطط الزمني المحدد، لافتا أنها تقوم حاليا بأعمال إنشاء (٥) مصانع للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات البلدية الصلبة في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ  والغربية في ذات الوقت  بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومصنع سادس بقرية ريفا بمحافظة أسيوط مع وزارة البيئة والبنك الألماني للتنمية، موضحا أن مصانع التدوير تتضمن (3) مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس

وذلك بطاقة إنتاجية (600) طن مخلفات صلبة يوميا لكل مصنع والخامس بقرية دفرة بمحافظة الغربية بطاقة ١٦٠٠ طن/يوم

 

وأضاف أن تصميم المصانع، يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال وبالتعاون بين مصانع الهيئة المختلفة. 

 

وفي سياق متصل، وجه رئيس الهيئة العربية للتصنيع 

بإنشاء محطة لمعالجة المياه والصرف الصحي في المصانع المشار إليها لاستخدامها في ري الرقعة الزراعية داخل كل مصنع وللمحافظة علي البيئة

إنشاء المصانع الخمسة

 يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  قد طرح مناقصتين عالميتين لإنشاء المصانع الخمسة لتدوير المخلفات، حيث تقدمت الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD).

 أمام عدة تحالفات منها تحالف يوناني تركي وقد فازت شركة 

.(ABD)   بتنفيذ هذه المصانع الخمسة حيث من المخطط الانتهاء من إنشاء هذه المصانع وتشغيلها مع بداية العام القادم 2026 تباعا حتى فبراير 2027.

رئيس العربية للتصنيع مصنع تدوير المخلفات المخلفات الصلبة الدقهلية

