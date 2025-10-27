قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 15 قرية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 15قرية، بمراكز، بلقاس والمنزلة، والمطرية، وميت غمر، ويؤكد على الإنتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ  إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.

وقالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بحضور المهندسة علياء عبد الباسط مدير إدارة المخططات، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.

الدقهلية محافظ تخطيط عمرانى قرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

تحذير يهز القلوب.. شيخ الأزهر: حين يُسْلَب الضَّعيف حَقَّه ويُكَرَّم الظَّالم فاعلم أنَّ الحقَّ غربت شمسُه

نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

مفتى الجمهورية: بناء المستقبل لا يكون إلا بسواعد الشباب الواعي الذي يتمسك بدينه ويعي قيمة وطنه ويعمل من أجل نهضته

المساجد الأثرية

حكم دخول غير المسلمين المساجد الأثرية.. عالم أزهري يكشف عن الضوابط

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد