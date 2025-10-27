محافظ الدقهلية: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 15 قرية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 15قرية، بمراكز، بلقاس والمنزلة، والمطرية، وميت غمر، ويؤكد على الإنتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.

وقالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بحضور المهندسة علياء عبد الباسط مدير إدارة المخططات، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.