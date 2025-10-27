إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر أمام مدرسة التجارة ببني عبيد بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر أمام مدرسة التجارة ببني عبيد .
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتبين إصابة كل من :
- سامية عوض محمد عطية 40عاما مصابة بكسر بالركبه اليمني وجروح بالركبة اليمني
- أيمن السيد شوقي السيد 27عاما واصابته جرح قطعي بالركبة اليسرى وكدمة بالعين اليمن
- محمود محمد علي 28عاما مصاب بخدوش وكدمه بالركبة اليسرى ونزيف بالأنف
- محسن خالد محمد 18 عاما مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى.
تم نقل المصابين الى مستشفى بني عبيد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة