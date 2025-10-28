الدقهلية: ختام تدريب أطباء مستشفى أجا المركزي على برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

نظمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية تدريبًا لأطباء مستشفى أجا المركزي حول برنامج مقاومة الميكروبات لمضادات الميكروبات وذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مؤشرات أداء البرنامج داخل المنشآت الصحية.



و قدّم الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، شرحًا تفصيليًا لآليات مقاومة الميكروبات لمضادات الميكروبات، وأسباب نشوء هذه المقاومة، وسبل التغلب عليها من خلال الاستراتيجية متعددة الوسائط التي تعتمدها وزارة الصحة. كما تناول بالشرح تصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية (AWaRe classification) واستخدام المضادات الحيوية الوقائية، إضافة إلى استعراض طرق منع انتقال العدوى عبر الالتزام بنظافة الأيدي، واحتياطات عزل التلامس، والحزم الوقائية للحد من العدوى المصاحبة لاستخدام الأجهزة الاختراقية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أهمية الالتزام الصارم ببرنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء بالمستشفيات حفاظًا على صحة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وصرّح الدكتور هاني حمدي بأن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية تعتزم توسيع تطبيق البرنامج في عدد من مستشفيات المحافظة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وبما يحقق أهدافها في تعزيز سلامة المرضى وتقليل معدلات العدوى بالمؤسسات الصحية.