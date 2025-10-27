الدقهلية: إزالة في المهد للدور الرابع العلوي ومصادرة مواد البناء بقرية بساط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية لمركزي طلخا وبلقاس، في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة التصدي في المهد لأي أعمال بناء غير مرخصة.

و شدد على على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز.

وفي مركز طلخا، أعلن إسلام النجار رئيس المركز والمدينة، إزالة حوائط وأعمدة بالدور الرابع العلوي على مساحة 120 متر، بقرية بساط التابعة للوحدة المحلية في بطرة، وتمت الإزالة كاملة في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.

وفي مركز بلقاس تم إيقاف أعمال التعدي على أرض زراعية بطريق رافد جمصه على مساحة 1750 متر، وتكليف المخالف بإعادة الأرض للزراعة ورد الشئ لأصله ورفع كافة التشوينات، على نفقة المتعدي على الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.