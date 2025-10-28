إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل على طريق قرية دملاش - بلقاس بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل على طريق دملاش التابعة لمركز بلقاس مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من

نبيل مسعود يوسف السيد علي 25 عاما وأصيب بجروح قطعية متفرقة بالوجه وكسر بالقدم اليسرى

محمد عبدالله ابو الفتوح 25 عاما وإصابته بجرح متهتك بالركبة اليسرى.

وعلى ابو زيد شريف 17 عاما وإصابته باشتباه كسر بالساق اليسرى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.